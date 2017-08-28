Майк Кинэн: Будем играть как «Магнитка», когда у нас появятся Зарипов, Мозякин и Коварж

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (1:2).

– Как и показывает счет, это была очень боевая, упорная игра. Спецбригады сыграли определённую роль, мы впервые пропустили в меньшинстве, впервые забили в большинстве, хоть гол и не был засчитан. Мы часто говорим, что хоккей длится 60 минут. Играем 60 минут, а решает все одно мгновение.

Сколько нужно времени, чтобы вся игра напоминала «Магнитку»? Зависит от того, когда появятся Мозякин, Зарипов и Коварж (смеется). Процесс построения команды требует времени. Одно дело предсезонная подготовка, другое дело, когда ты вступаешь в сезон. Это может подтвердить и Вестерлунд, у которого тоже новая команда. Это процесс продолжительный. В Магнитогорске когда я начинал тоже всё не сразу складывалось, – передает слова Кинэна «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в следующем матче 31 августа «Салават Юлаев» примет ХК «Сочи», а «Куньлунь» днем позже сыграет на выезде с «Автомобилистом».