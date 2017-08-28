Майк Кинэн: Будем играть как «Магнитка», когда у нас появятся Зарипов, Мозякин и Коварж
Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (1:2).
– Как и показывает счет, это была очень боевая, упорная игра. Спецбригады сыграли определённую роль, мы впервые пропустили в меньшинстве, впервые забили в большинстве, хоть гол и не был засчитан. Мы часто говорим, что хоккей длится 60 минут. Играем 60 минут, а решает все одно мгновение.
Сколько нужно времени, чтобы вся игра напоминала «Магнитку»? Зависит от того, когда появятся Мозякин, Зарипов и Коварж (смеется). Процесс построения команды требует времени. Одно дело предсезонная подготовка, другое дело, когда ты вступаешь в сезон. Это может подтвердить и Вестерлунд, у которого тоже новая команда. Это процесс продолжительный. В Магнитогорске когда я начинал тоже всё не сразу складывалось, – передает слова Кинэна «БИЗНЕС Online».
Добавим, что в следующем матче 31 августа «Салават Юлаев» примет ХК «Сочи», а «Куньлунь» днем позже сыграет на выезде с «Автомобилистом».
Матч
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы:
Ларсен (Умарк, Зубов), 44:11 (1:0 - бол.). Поникаровский (Дялога, Брэйден), 48:16 (1:1). Дефацио (Мюттюнен), 59:58 (1:2).
Место и дата
28 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция