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Альваро Мората: Мне нужно время. Новая страна, другой стиль футбола, другой язык

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Новичок «Челси» Альваро Мората рассказал, как проходит его адаптация в чемпионате Англии. Напомним, этим летом форвард перебрался в стан «синих» из мадридского «Реала».

«Для меня важно играть и вносить коррективы в свою игру. Это непросто: новая страна, другой язык, другой стиль футбола. Мне нужно время для всех этих вещей в АПЛ, но я в порядке, мои партнеры по команде помогают со всем этим справиться, и я очень счастлив быть здесь», – цитирует испанца клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне нападающий провел 4 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. 

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