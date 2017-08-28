Альваро Мората: Мне нужно время. Новая страна, другой стиль футбола, другой язык

Новичок «Челси» Альваро Мората рассказал, как проходит его адаптация в чемпионате Англии. Напомним, этим летом форвард перебрался в стан «синих» из мадридского «Реала».

«Для меня важно играть и вносить коррективы в свою игру. Это непросто: новая страна, другой язык, другой стиль футбола. Мне нужно время для всех этих вещей в АПЛ, но я в порядке, мои партнеры по команде помогают со всем этим справиться, и я очень счастлив быть здесь», – цитирует испанца клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне нападающий провел 4 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.