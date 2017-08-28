Михаил Грушевский: Я уже два года слышу, что Гинер хочет продать ЦСКА

Артист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал по просьбе «Советского спорта» информацию о том, что Евгений Гинер готов продать принадлежащий ему клуб ЦСКА.

– Думаю, что это фейк. За последние пару лет я несколько раз слышал о том, что якобы Гинер хочет продать ЦСКА. Я не вижу предмета для разговора – это не более, чем слухи. Если говорить о некой вероятности... Ну имеется даже вероятность, что Трамп станет президентом России. Я не считаю возможным обсуждать новость, которая не является фактом, – сказал Грушевский.