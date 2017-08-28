Полузащитник «Реала» поставил условия «Ливерпулю»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хавбек сборной Хорватии Матео Ковачич готов сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщает Diario Gol, игрок мадридского «Реала» ведет переговоры с «Ливерпулем». Отмечается, что футболист примет предложение «красных», если команду покинет Филиппе Коутиньо, которым активно интересуется «Барселона».
Также источник уверяет, что Ковачич хочет покинуть испанский клуб из-за высокой конкуренции.
Ранее сообщалось, что «бланкос» отказались продавать игрока в «Ювентус» за 72 млн евро.
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