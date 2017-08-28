Полузащитник «Реала» поставил условия «Ливерпулю»

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«Зенит» предложил «Фенербахче» арендовать Дзюбу Турецкий «Фенербахче» в ходе переговоров с «Зенитом» по переходу Луиша Нету получил предложение взять в команду нападающего Артема Дзюбу.

«Фенербахче» официально сообщил о переговорах с «Зенитом» по Нету Турецкий «Фенербахче» разместил на своем официальном сайте заявление по поводу перехода в команду защитника «Зенита» Луиша Нету.

«Челси» близок к подписанию хавбека «Арсенала» Как сообщает Sky Sports, до матча с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура АПЛ полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслэйд-Чемберлен обсудил свое будущее с Арсеном Венгером.

Нету отправится в Стамбул 29 августа Защитник «Зенита» Луиш Нету станет последним приобретением «Фенербахче» в летнее трансферное окно, сообщает NTV Spor.