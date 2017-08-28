Эркка Вестерлунд: Реализация – большая проблема «Салавата Юлаева» в последних трех матчах
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение своей команды от «Куньлуня» (1:2).
– У нас есть проблемы с реализацией, это большая проблема в последних трех матчах. Нет слов о тех 15 последних секундах, когда всё произошло. Если забыть их – была хорошая игра для обеих команд , – передает слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».
Добавим, что в следующем матче 31 августа «Салават Юлаев» примет ХК «Сочи», а «Куньлунь» днем позже сыграет на выезде с «Автомобилистом».
Матч
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы:
Ларсен (Умарк, Зубов), 44:11 (1:0 - бол.). Поникаровский (Дялога, Брэйден), 48:16 (1:1). Дефацио (Мюттюнен), 59:58 (1:2).
Место и дата
28 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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