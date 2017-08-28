Эркка Вестерлунд: Реализация – большая проблема «Салавата Юлаева» в последних трех матчах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение своей команды от «Куньлуня» (1:2).

– У нас есть проблемы с реализацией, это большая проблема в последних трех матчах. Нет слов о тех 15 последних секундах, когда всё произошло. Если забыть их – была хорошая игра для обеих команд , – передает слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в следующем матче 31 августа «Салават Юлаев» примет ХК «Сочи», а «Куньлунь» днем позже сыграет на выезде с «Автомобилистом».