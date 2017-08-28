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«Зенит» предложил «Фенербахче» арендовать Дзюбу

Источник:  Sporx.comКомментарии

Турецкий «Фенербахче» в ходе переговоров с «Зенитом» по переходу Луиша Нету получил предложение взять в команду нападающего Артема Дзюбу.

Так как стоимость игрока оценивается высоко, стамбульскому клубу предложили арендовать Дзюбу на сезон, сообщает Sporx.

Напомним, ранее «Фенербахче» официально подтвердил интерес к Нету. Португальский защитник ночью прибудет в Стамбул.

Артем Дзюба в сезоне 2017/2018 провел девять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Локомотива» и «Краснодара». Контракт игрока с «Зенитом» действует до 30 июня 2020 года.

Летом из «Зенита» в «Фенербахче» перешел бразильский полузащитник Жулиано. 

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