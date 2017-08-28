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Вадим Епанчинцев: Сказал молодым игрокам, чтобы больше смотрели на Дмитрия Калинина

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4).

– Игра была равная, за исключением тех моментов, когда наши защитники совершали детские грубые ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Понятно, что соперник заставлял ошибаться, но, при счете 2:2 пропускаем третий гол с атаки сходу. Защитники не доработали на пятаке. Вторую игру играем в шесть игроков обороны, на них ложится большая нагрузка, здесь ничего не поделаешь. Хотелось бы, чтобы наша молодежь больше училась на чужих ошибках, чем на своих. Сказал молодым игрокам, чтобы больше смотрели на того же Дмитрия Калинина. Это опытный игрок, который показывает своим поведением, как нужно профессионально относится к делу. Обидно проигрывать такие матчи. Вроде и сравняли счет, многое не позволяли сопернику, но ошибки решили исход встречи, – передает слова Епанчинцева официальный сайт «Авангарда».

Добавим, что 1 сентября «Авангард» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Спартак» 31 августа встретится в гостях с рижским «Динамо».

Матч

Авангард - Спартак - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы:

Пьянов (Кугрышев), 16:50 (1:0). Орлов (Никонцев, Кузнецов), 19:15 (1:1). Петерссон (Густафсон, Мартынов), 30:37 (2:1 - бол.). Хохлачёв (Лаюнен, Стоа), 44:31 (2:2 - бол.). Семёнов (Лемтюгов, Лисов), 51:03 (3:2). Хохряков (Галимов), 56:32 (4:2).

Место и дата

28 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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