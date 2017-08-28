Вихлянцева уступила Викери на старте US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла американке Саше Викери в первом круге Открытого чемпионата США.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 42 минуты, - 6:4, 4:6, 1:6.
Вихлянцева выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Викери встретится со своей соотечественницей Софьей Кенин.
Нью-Йорк
(США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Вихлянцева Н. (Россия) - Викери С. (США) - 6:4, 4:6, 1:6
Место и дата
28 августа 18:00, , Онлайн-трансляция
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