Андрей Скабелка: Хочу поблагодарить ребят за характер, за желание играть друг за друга

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвел итоги встречи со «Спартаком» (4:2).

– Могу поблагодарить ребят за характер, за желание играть друг за друга. У нас получилась непростая ситуация. Сыграли за 13 дней восемь домашних матчей, включая предсезонный турнир Блинова. Это многовато. На омском турнире играли уже практически в режиме чемпионата, провели матчи на эмоциях, забросили 14 шайб за четыре игры, в сезоне немного пошла рутина. Из-за этого не смогли переключиться с предсезонки на «регулярку».

Что касается сегодняшней игры, было непросто, она была достаточно равная. Во втором периоде был момент, когда соперник здорово играл в нашей зоне, контролировал шайбу, не давал нам смениться. После тайм-аута удалось ребят немножко успокоить, довели встречу до победы. Еще раз хочу поблагодарить команду за характер, – передает слова Скабелки официальный сайт «Авангарда».

Добавим, что 1 сентября «Авангард» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Спартак» 31 августа встретится в гостях с рижским «Динамо».