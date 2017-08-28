Роман Широков: ЦСКА проиграл «Ахмату» не из-за арбитра

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков высказался о матче армейцев против «Ахмата» в 8-м туре РФПЛ (0:1).

«Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли армейцы, что, как правило, им не свойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да еще и в день рождения клуба.

Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство армейцев, они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно «убивают» судьи.

Соответствует ли Васин уровню ЦСКА? Виктор Гончаренко каждый день видит работу Васина на тренировках, и, раз ставит его в состав, значит, уровню ЦСКА этот игрок соответствует. Вспомните, как Жору Щенникова «поливали» еще недавно, а теперь он регулярно забивает. Братья Березуцкие тоже проходили через критику, а потом стали главными защитниками страны», – цитирует Широкова «Чемпионат».