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Турсунов не смог доиграть матч с Норри из-за травмы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата США против британца Кэмерона Норри.

При счете 6:7 (7:9), 1:6 в пользу соперника он из-за травмы отказался от борьбы.

В следующем раунде Норри встретится с победителем пары Эван Кинг (США) - Пабло Карреньо Буста (Испания).

Напомним, соревнования проходят в Нью-Йорке, их общий призовой фонд превышает 50 миллионов долларов. Завершится турнир 10 сентября.

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