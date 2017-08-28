Турсунов не смог доиграть матч с Норри из-за травмы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата США против британца Кэмерона Норри.
При счете 6:7 (7:9), 1:6 в пользу соперника он из-за травмы отказался от борьбы.
В следующем раунде Норри встретится с победителем пары Эван Кинг (США) - Пабло Карреньо Буста (Испания).
Напомним, соревнования проходят в Нью-Йорке, их общий призовой фонд превышает 50 миллионов долларов. Завершится турнир 10 сентября.
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