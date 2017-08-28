Сеск Фабрегас: «Челси» важно было выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Эвертоном» в матче 3-го тура АПЛ (2:0).

«У нас были моменты, и это положительный аспект второго тайма. Отрицательный заключается в том, что мы их не реализовали, но в целом игра была очень неплохой. Мы играли надежно и компактно и могли бы сыграть лучше во время исполнения некоторых стандартов или кроссов, но команда много работает и заслужила победу.

Мы оступились на старте в матче с «Бернли», и нам пришлось реабилитироваться в очень сложном матче со «шпорами». Команда продемонстрировала характер. Нам было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее», – цитирует игрока официальный сайт «синих».