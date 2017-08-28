Сеск Фабрегас: «Челси» важно было выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Эвертоном» в матче 3-го тура АПЛ (2:0).
«У нас были моменты, и это положительный аспект второго тайма. Отрицательный заключается в том, что мы их не реализовали, но в целом игра была очень неплохой. Мы играли надежно и компактно и могли бы сыграть лучше во время исполнения некоторых стандартов или кроссов, но команда много работает и заслужила победу.
Мы оступились на старте в матче с «Бернли», и нам пришлось реабилитироваться в очень сложном матче со «шпорами». Команда продемонстрировала характер. Нам было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее», – цитирует игрока официальный сайт «синих».
Матч
Голы
Фабрегас 27 (1:0). Мората 40 (2:0).
Состав
Челси: Куртуа, Рюдигер, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Виллиан, Мората (Батшуайи, 78), Педро (Бакайоко, 75)
Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Дэвис (Бешич, 46), Кин, Холгейт, Уильямс, Джагелка (Леннон, 83), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Рамирес (Колверт-Льюин, 63)
Предупреждения:
Мозес, 76; Аспиликуэта, 88 - Гуйе, 9; Руни, 71
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
27 августа 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция