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Сеск Фабрегас: «Челси» важно было выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Эвертоном» в матче 3-го тура АПЛ (2:0).

«У нас были моменты, и это положительный аспект второго тайма. Отрицательный заключается в том, что мы их не реализовали, но в целом игра была очень неплохой. Мы играли надежно и компактно и могли бы сыграть лучше во время исполнения некоторых стандартов или кроссов, но команда много работает и заслужила победу.

Мы оступились на старте в матче с «Бернли», и нам пришлось реабилитироваться в очень сложном матче со «шпорами». Команда продемонстрировала характер. Нам было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее», – цитирует игрока официальный сайт «синих».

Матч

Челси - Эвертон - 2:0 (2:0)

Голы

Фабрегас 27 (1:0). Мората 40 (2:0).

Состав

Челси: Куртуа, Рюдигер, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Виллиан, Мората (Батшуайи, 78), Педро (Бакайоко, 75)

Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Дэвис (Бешич, 46), Кин, Холгейт, Уильямс, Джагелка (Леннон, 83), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Рамирес (Колверт-Льюин, 63)

Предупреждения:

Мозес, 76; Аспиликуэта, 88 - Гуйе, 9; Руни, 71

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

27 августа 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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