Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата США против британца Кэмерона Норри.

Турсунов не смог доиграть матч с Норри из-за травмы

Турсунов не смог доиграть матч с Норри из-за травмы Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата США против британца Кэмерона Норри.

Вихлянцева уступила Викери на старте US Open Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла американке Саше Викери в первом круге Открытого чемпионата США.