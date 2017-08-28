Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США, поскольку его соперник из Австрии Андреас Хайдер-Маурер отказался от продолжения борьбы.
Встреча была остановлена. Счет – 6:7 (3:7), 1:5.
В следующей стадии турнира 27-летний Донской встретится либо с Давидом Феррером из Испании, либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
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