«Сочи» на своей площадке одолел «Адмирал»

Эмиль Гарипов: Коскинен тоже пропустил три – и стал чемпионом. Я не против тоже так

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о своей ошибке в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).