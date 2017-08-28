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«Сочи» на своей площадке одолел «Адмирал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сочи» переиграли «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе «Сочи» отличились Алексей Цветков, Святослав Гребенщиков и Шон Коллинз. У «Адмирала» точный бросок на счету Евгения Григоренко.

В следующем матче «Сочи» 31 августа в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Днем позже «Адмирал» на выезде сыграет  с «Трактором».

Матч

ХК Сочи - Адмирал - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Цветков (Щитов, Щегольков), 1:33 (1:0). Гребенщиков (Гарбатт), 4:01 (2:0). E. Grigorenko (Земчёнок), 12:30 (2:1). Коллинс (Лапенков, Уэллман), 58:46 (3:1).

Место и дата

28 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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