«Сочи» на своей площадке одолел «Адмирал»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Сочи» переиграли «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Заброшенными шайбами в составе «Сочи» отличились Алексей Цветков, Святослав Гребенщиков и Шон Коллинз. У «Адмирала» точный бросок на счету Евгения Григоренко.
В следующем матче «Сочи» 31 августа в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Днем позже «Адмирал» на выезде сыграет с «Трактором».
Матч
ХК Сочи - Адмирал - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Цветков (Щитов, Щегольков), 1:33 (1:0). Гребенщиков (Гарбатт), 4:01 (2:0). E. Grigorenko (Земчёнок), 12:30 (2:1). Коллинс (Лапенков, Уэллман), 58:46 (3:1).
Место и дата
28 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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