Эмиль Гарипов: Коскинен тоже пропустил три – и стал чемпионом. Я не против тоже так

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о своей ошибке в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

– Как можете объяснить этот гол?

– Смотрите: он бросил – она пересекла линию – 1:1. Коскинен тоже пропустил три – и стал чемпионом. Я не против тоже так. Вы видели, что он творил после тех пропущенных шайб? Ничего страшного, всякое бывает. В футболе тоже от своих ворот забивают, это часть игры. Если бы я проиграл этот матч, то да, но ребята поддержали и мы выиграли.

Тяжело собираться после таких шайб? Раньше было бы тяжело, но сейчас уже нет. Самое главное – верить, – передает слова Гарипова «БИЗНЕС Online».