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«Боруссия» Дортмунд: Мы давно следили за Ярмоленко, он – игрок мирового уровня

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал трансфер форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко.

«Мы давно следили за ним. Андрей является игроком мирового уровня и демонстрирует это как на клубном, так и на международном уровне», – цитирует Цорка клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, что контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2021 года. 

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