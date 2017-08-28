«Боруссия» Дортмунд: Мы давно следили за Ярмоленко, он – игрок мирового уровня

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал трансфер форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко.

«Мы давно следили за ним. Андрей является игроком мирового уровня и демонстрирует это как на клубном, так и на международном уровне», – цитирует Цорка клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, что контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2021 года.