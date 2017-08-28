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Александр Бубнов: «Ростов» на сегодняшний день посильнее «Рубина»

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов оценил игру «Ростова» в нынешнем сезоне, отметив матч против «Зенита» на выезде (0:0).

«Зенит» в матче против «Ростова» выглядел примерно так, как в матче с «Рубином». «Ростов» на сегодняшний день посильнее «Рубина». Команде удалось провести хорошую селекцию. Центральная ось осталась с прошлого сезона. У них сейчас оборона выглядит очень мощно. Юсупов очень быстро и хорошо влился в состав. У «Ростова» боеспособная команда. 

А «Зениту» не хватило свежести и командной скорости. Питерцы не могли прессинговать так, как в матче со «Спартаком». Если такие результаты, то получается, что качественных игроков «Зениту» не хватает. Не хватает равноценных игроков на два состава, когда начинаешь играть через два дня на третий. Против «Ростова» ротированный состав не поставишь. Вот и «Зениту» не хватило физических сил, командной скорости, и пошла потеря очков», – цитирует специалиста «Спорт FM».

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