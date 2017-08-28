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«Зенит» – «Утрехт». Матч собрал рекордную телеаудиторию сезона среди футбольных трансляций

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом» собрала максимальную долю по целевой аудитории среди национальных телеканалов, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, ссылаясь на исследование Mediascope.

Доля трансляции на канале «Матч ТВ» составила 15,1 процента, а рейтинг – 4,3 процента. Это лучший показатель среди футбольных трансляций этого сезона. Всего матч посмотрели 3,78 миллиона человек старше 4 лет и 2,63 миллиона человек из категории «мужчины старше 18 лет».

Наибольшая доля просмотра была во Владивостоке (43,6 процента), Барнауле (42,8) и Петербурге (38,2). Средняя доля «Матч ТВ» в целевой аудитории «мужчины старше 18 лет» составила 7,6 процента. Этот показатель уступил только доле от 17 июня, когда в Петербурге состоялся матч-открытие Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия.

Напомним, «Зенит» победил «Утрехт» в дополнительное время со счетом 2:0. Дубль оформил Александр Кокорин. В первой игре петербуржцы потерпели поражение со счетом 0:1.

Подопечные Роберто Манчини прошли в групповой этап Лиги Европы. Соперниками «Зенита» по группе L стали «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар». Сине-бело-голубые в первом туре сыграют на выезде против «Вардара».

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