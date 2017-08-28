Даниэль Кормье: Хотел провести с Джонсом еще один бой. Теперь не знаю, случится ли это

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию Джона Джонса, который во второй раз в профессиональной карьере провалил допинг-тест.

Отметим, что спортсмены встречались этим летом, где победителем вышел Джонс.

«Мне стало плохо от этой новости. Я пошел в комнату и лег на кровать. Кружилась голова. Мне очень грустно, но больше всего расстраивает тот факт, что ему не нужно было делать что-то подобное. Не было никакой нужды.

Да, я действительно хотел провести с ним еще один бой. Теперь не знаю, случится ли это», – цитирует Кормье MMA Fighting.