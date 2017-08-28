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Игорь Албин: Нет рисков сорвать завершение строительства «Новокрестовской»

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на своем канале в телеграме рассказал о строительстве станции метро «Новокрестовская», которая будет располагаться у стадиона «Санкт-Петербург».

- Ход работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и тренировочных спортивных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года сегодня по поручению полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном округе Николая Цуканова проинспектировали главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко и помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном округе Павел Федосеев.

На строящейся станции метро «Новокрестовская» работы ведутся в соответствии с откорректированной производственной программой. Идут работы по монтажу перегородок из сэндвич-панелей и газобетона, по отделке полов гранитом, производится монтаж эскалаторов (из 12 штук смонтировано 6). ОАО «Метрострой» произведён заказ материалов на отделку станционного комплекса. Риски срыва окончания СМР (строительно-монтажных работ) на станции «Новокрестовская» отсутствуют, - написал Албин.

Напомним, «Новокрестовскую» планируется открыть весной 2018 года.

Петербург примет семь матчей чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Это будет четыре игры группового этапа (одна из них - с участием сборной России), встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. Игры пройдут на стадионе «Санкт-Петербург».

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