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Первый тренер Липницкой: Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Елена Левковец, первый тренер российской фигуристки Юлии Липницкой, прокомментировала решение спортсменки о завершении профессиональной карьеры.

«Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Не думаю, что дело в диетах. Скорее всего, все станет понятно, когда начнется сезон», – цитирует специалиста «Комсомольская правда».

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