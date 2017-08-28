Первый тренер Липницкой: Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью
Источник: «Комсомольская правда»Комментарии
Елена Левковец, первый тренер российской фигуристки Юлии Липницкой, прокомментировала решение спортсменки о завершении профессиональной карьеры.
«Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Не думаю, что дело в диетах. Скорее всего, все станет понятно, когда начнется сезон», – цитирует специалиста «Комсомольская правда».
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