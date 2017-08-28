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«Барселона»: Иньеста не перейдет в «Ювентус», то же самое касается Месси

Источник:  Goal.comКомментарии

Член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда прокомментировал слухи вокруг лидеров каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Андрес Иньеста может перейти в «Ювентус», а Лионель Месси отравиться в «Манчестер Сити». Оба игрока недовольны трансферной политикой клуба.

«Иньеста в «Ювентусе»? Нет. Наши игроки не продаются. То же самое касается Месси. Он – настоящий профессионал и всем сердцем любит «Барселону». Конечно, футбол непредсказуем, но я думаю, что Лионель останется», – цитирует представителя клуба интернет-портал Goal.

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