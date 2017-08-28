Жулин считает, что Липницкая завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

Известный тренер Александр Жулин объяснил, почему российская фигуристка Юлия Липницкая могла завершить профессиональную карьеру.

– Мать Липницкой заявила, что ее дочь три месяца лечилась от анорексии в Европе. Насколько это распространенная проблема среди фигуристок?

– В последнее время Юля физиологически начала превращаться в девушку, женщину. У нее появился лишний вес. Она потеряла присущую ей легкость и крутку. Она ведь исполняла свои прыжки даже не за счет высоты, а за счет феноменального вращения. Липницкая специально принялась безумно худеть, из-за чего у нее сводило ноги. Вспомните, как осенью 2016-го во время московского «Кубка Ростелекома» она вынуждена была преждевременно закончить прокат из-за этой проблемы.



Когда ты слишком худой, у тебя отсутствует мышечная сила. Ты просто не способен прыгать и понимать что-либо. Девушек, особенно одиночниц, в этом плане тренировать очень тяжело, потому что им свойственно набирать вес. Липницкая поняла, что в комфортном для нее весе прыгать она больше не сможет, а все время находиться в состоянии анорексии – просто опасно для здоровья. Анорексия – страшная вещь, – цитирует специалиста RT.