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Зарипов не сыграет на Олимпиаде и чемпионате мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ФХР дала пояснение, что разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет действие дисквалификации в системе ИИХФ.

«Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования ВАДА. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации ИИХФ», – сообщает пресс-служба ФХР.

То есть Данис Зарипов не сможет сыграть на Олимпиаде и чемпионате мира в ближайшие два года.

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