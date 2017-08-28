Зарипов не сыграет на Олимпиаде и чемпионате мира

ФХР дала пояснение, что разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет действие дисквалификации в системе ИИХФ.

«Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования ВАДА. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации ИИХФ», – сообщает пресс-служба ФХР.

То есть Данис Зарипов не сможет сыграть на Олимпиаде и чемпионате мира в ближайшие два года.