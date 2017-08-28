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Сборная России обыграла испанцев и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты сборной России нанесли поражение команде Испании в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:13, 25:23).

Весомый вклад в победу своей команды внес Максим Михайлов, набравший 18 очков.

Представители РФ выиграли все матчи группы и, заняв первое место в таблице, напрямую вышли в 1/4 финала турнира.

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