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Абденнур согласен на переход в «Зенит», но продолжает переговоры с шестью клубами

Источник:  Foot MercatoКомментарии

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур определится со своим будущим до полуночи 28 августа по европейскому времени, сообщает Footmercato.

По данным источника, тунисец дал согласие на переход в «Зенит» на правах аренды, и он ждет подтверждения со стороны петербургского клуба. При этом источник отмечает, что футболист ведет переговоры еще с шестью клубами: три из них представляют Италию, еще два - Англию и Францию соответственно. Также на игрока претендует «Марсель». Ранее французские СМИ сообщали, что сам Абденнур желает перейти в марсельский клуб.

Напомним, 28 августа футболист из Туниса прошел медосмотр в Риме. Абденнур выступает за «Валенсию» с 2015 года после перехода из «Монако». В составе этих команд защитник играл против «Зенита» в Лиге чемпионов в сезонах 2014/2015 и 2015/2016.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании тунисец провел за «Валенсию» 13 матчей и заработал 4 желтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2020 года, его трансферная стоимость оценивается Transfermarkt в 6 миллионов евро.

В СМИ сообщалось, что Абденнур будет арендован «Зенитом» на два сезона. 

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