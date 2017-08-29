M19 подписала двух игроков в дисциплине PlayerUnknown's Battlegrounds

Batulin и Konstantinvk стали игроками M19 в дисциплине PlayerUnknown's Battlegrounds.



Игроки заняли первое место на отборочном турнире организации — M19 Hype Challenge. Всего в соревнованиях приняли участие 250 дуэтов.



«PUBG — молодая, но достойная внимания дисциплина. Любовь и сумасшедший интерес со стороны игроков не случаен — динамичные перестрелки, простор для применения собственных стратегий и соревновательный дух делают игру по-настоящему захватывающей и подходящей для профессиональной сцены. Мы приняли решение открыть направление по PUBG и провели набор «проверенным» способом — через турнир, в котором игроки обязаны пройти несколько этапов и доказать, что именно они достойны представлять М19 в новой дисциплине.



Рад видеть Александра и Константина в рядах организации. Мы приложим все усилия к работе с новичками. Игроки полностью сфокусируются на PUBG и продолжат оттачивать свои навыки, а мы позаботимся об остальном. Уверен, благодаря совместной работе ребята смогут следовать своей мечте и одержат множество побед под крылом М19!» — прокомментировал директор по дисциплинам М19 Юрий Марков.



PlayerUnknown’s Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая и издаваемая студией Bluehole.



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