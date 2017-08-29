Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M19 подписала двух игроков в дисциплине PlayerUnknown's Battlegrounds

Комментарии

Batulin и Konstantinvk стали игроками M19 в дисциплине PlayerUnknown's Battlegrounds.

Игроки заняли первое место на отборочном турнире организации — M19 Hype Challenge. Всего в соревнованиях приняли участие 250 дуэтов.

«PUBG — молодая, но достойная внимания дисциплина. Любовь и сумасшедший интерес со стороны игроков не случаен — динамичные перестрелки, простор для применения собственных стратегий и соревновательный дух делают игру по-настоящему захватывающей и подходящей для профессиональной сцены. Мы приняли решение открыть направление по PUBG и провели набор «проверенным» способом — через турнир, в котором игроки обязаны пройти несколько этапов и доказать, что именно они достойны представлять М19 в новой дисциплине.

Рад видеть Александра и Константина в рядах организации. Мы приложим все усилия к работе с новичками. Игроки полностью сфокусируются на PUBG и продолжат оттачивать свои навыки, а мы позаботимся об остальном. Уверен, благодаря совместной работе ребята смогут следовать своей мечте и одержат множество побед под крылом М19!» — прокомментировал директор по дисциплинам М19 Юрий Марков.

PlayerUnknown’s Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая и издаваемая студией Bluehole.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Virtus.pro упала на восьмое место в рейтинге HLTV.orgПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.Анонсирована сетка плей-офф Overwatch World Cup 2017Blizzard представила сетку плей-офф финала Overwatch World Cup 2017.Space Soldiers и compLexity Gaming квалифицировались на DreamHack Montreal 2017Space Soldiers и compLexity Gaming выиграли квалификации к турниру DreamHack Montreal 2017.Team Spirit выиграла Binary Dragons Prestige LANКоллектив Team Spirit стал победителем турнира Binary Dragons Prestige LAN.Определились все участники ELEAGUE Premier 2017Стали известны все участники турнира ELEAGUE Premier 2017.
Футбол
«Боруссия» Дортмунд: Мы давно следили за Ярмоленко, он – игрок мирового уровня
Теннис
Турсунов не смог доиграть матч с Норри из-за травмы
Футбол
Роман Широков: ЦСКА проиграл «Ахмату» не из-за арбитра
Футбол
Игорь Лебедев: Продать ЦСКА Гинер решил из-за скандала с судейством в РФПЛ
все новости