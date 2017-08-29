«Локомотив» может приобрести Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко может вернуться в «Локомотив», сообщает официальный сайт «Матч ТВ». По информации источника, есть вероятность, что переход будет оформлен до закрытия летнего трансферного окна.

Ещенко проводит второй сезон в составе «Спартака». Летом 2015 года он подписал с клубом контракт по схеме «1+1», в котором прописана опция о том, что нынешним летом 33-летний игрок обороны может бесплатно сменить команду, если поступит такое предложение. В 34 матчах за «Спартак» на счету Ещенко один гол.

Напомним, ранее защитник уже играл за «Локомотив». В 2012 году он провел за команду 24 матча.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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