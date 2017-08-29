«Томь» арендует защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Томи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ». По информации источника, клубы ведут переговоры об аренде 23-летнего игрока обороны.

Зуйков перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно и во второй половине минувшего сезона провел девять матчей за вторую команду в ФНЛ. В нынешнем сезоне защитник выходил на поле в пяти матчах «Зенита-2». Ранее воспитанник «Локомотива» провел три года в составе «Волгаря».

Отметим, что «Томь» намерена подписать контракты с еще несколькими игроками. После десяти туров чемпионата ФНЛ команда занимает 11-е место с 13 очками.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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