«Спартак» приостановил переговоры о переходе Эвертона Фелипе
Источник: Folha PEКомментарии
Переход полузащитника
«Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе в «Спартак» может не состояться, сообщает Folha PE. По
информации источника, бразильский клуб так и не получил второго официального
предложения от чемпионов России, из-за чего переговоры приостановились.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может купить 20-летнего правого вингера за четыре миллиона евро. Отметим, что 20% экономических прав на бразильца принадлежат его агенту Маринеу Барросу, который получит 20% от дальнейшей суммы перепродажи. Если сделка состоится, то трансфер Эвертона Фелипе станет рекордным в истории «Спорт Ресифи».
В 17 матчах нынешнего сезона атакующий полузащитник забил один гол и сделал две голевые передачи.
Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.
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