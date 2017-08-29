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Луиш Нету: Надеюсь, мое приключение в Стамбуле будет прекрасным (фото)

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от посещения Стамбула, где португалец встретится с представителями «Фенербахче».

Ранее футболист прилетел в Стамбул из Петербурга. 

- Я уже вел переговоры с клубом, и наконец, у меня появился шанс приехать в Стамбул. Теперь я могу поближе познакомиться с клубом и городом. Я встречался с Жулиано. Знаком с Бруно и Раулем Мейрелешем и слышал прекрасные отзывы. Надеюсь, это будет прекрасное приключение, и оно счастливо начнется, - приводит слова Нету официальный сайт «Фенербахче».


Фото: ФК «Фенербахче»

Напомним, 28 августа турецкий клуб официально сообщил о переговорах по трансферу португальского защитника.

Нету играет за сине-бело-голубых с зимы 2013 года после перехода из итальянской «Сиены». Во всех турнирах 29-летний португалец провел за «Зенит» 154 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2019 года. В сезоне 2017/2018 защитник провел четыре матча в РФПЛ.  

Защитник играл вместе с Жулиано за «Зенит» в сезоне 2016/2017.

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