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Макарова победила Бартель в первом круге US Open

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40-я ракетка мира Екатерина Макарова с победы стартовала на четвертом в году турнире «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. В первом круге 29-летняя российская теннисистка уверенно переиграла Мону Бартель из Германии, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA.

За 61 минуту Макарова выиграла два сета и отдала 27-летней немке всего три гейма (6:2, 6:1). После этого матча счет личных встреч соперниц стал 2:0. В предыдущий раз они встречались друг с другом на турнире Miami Open в 2012 году (6:2, 6:4).

Во втором круге Макарова сыграет с победителем матча Каролин Возняцки (Дания, 5) – Михаэла Бузарнеску (Румыния).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Бартель М. (Германия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 1:6

Место и дата

29 августа 00:15, , Онлайн-трансляция


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