Макарова победила Бартель в первом круге US Open
40-я ракетка мира
Екатерина Макарова с победы стартовала на четвертом в году турнире «Большого
шлема» US Open в Нью-Йорке. В первом круге 29-летняя
российская теннисистка уверенно переиграла Мону Бартель из Германии, которая
занимает 51-е место в рейтинге WTA.
За 61 минуту Макарова выиграла два сета и отдала 27-летней немке всего три гейма (6:2, 6:1). После этого матча счет личных встреч соперниц стал 2:0. В предыдущий раз они встречались друг с другом на турнире Miami Open в 2012 году (6:2, 6:4).
Во втором круге Макарова сыграет с победителем матча Каролин Возняцки (Дания, 5) – Михаэла Бузарнеску (Румыния).
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого
шлема» US Open
Призовой фонд 50 400 000
долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Бартель М. (Германия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 1:6
Место и дата
29 августа 00:15, , Онлайн-трансляция