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Данис Зарипов: Очень благодарен боссам НХЛ за то, что разрешили мне выступать в лучшей лиге мира

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Форвард Данис Зарипов прокомментировал решение НХЛ, разрешающее 36-летнему игроку, дисквалифицированному ИИХФ за употребление допинга, выступать в лиге.

– Эмоции самые положительные, – приводит «БИЗНЕС Online слова Зарипова. – Это первая хорошая новость за прошедший месяц. Конечно, я очень благодарен боссам НХЛ за то, что они разрешили мне выступать в лучшей лиге мира. Сейчас дело за мной – подписать контракт с одной из команд и выступить достойно, показать свои лучшие качества и дать результат.

– У вас уже были контакты с клубами?
– В настоящее время после официального объявления НХЛ мы находимся в процессе обсуждения с рядом клубов. Это все, что я могу сказать на данный момент, контактов не было.

– Правда, что вы общались с руководством НХЛ?
– Да, это так. Мы хорошо пообщались. Возможно, этот разговор повлиял на решение.

Напомним, 25 июля было объявлено о том, что ИИХФ дисквалифицировала Зарипова до 22 мая 2019 года после того, как его допинг-тест дал положительный результат на стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты.

Зарипов является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшее межсезонье он вернулся в «Ак Барс» после четырех сезонов в составе магнитогорского «Металлурга». 9 августа клуб из Казани объявил о расторжении контракта с форвардом.

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