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Абденнур ждет предложений от «Лилля» и «Марселя»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур взял паузу в переговорах с «Зенитом» в связи с интересом из Франции. По данным L’Equipe, на 28-летнего игрока сборной Туниса претендуют «Лилль» и «Марсель».

Ранее сообщалось, что Абденнур перейдет в «Зенит» на правах аренды сроком на два года. Однако в последний момент интерес к защитнику проявили «Марсель» и особенно «Лилль», что заставило игрока повременить с подписанием контракта с «Зенитом».

Теперь Абденнур ждет конкретных предложений от двух французских клубов, после чего примет решение, где продолжит карьеру.

Напомним, ранее Абденнур уже выступал в лиге 1: в 2011-2014 годах он играл в «Тулузе», после чего провел полтора сезона в «Монако». В 101 матче чемпионата Франции на счету защитника три гола и 22 желтые карточки.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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