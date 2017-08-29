Александрова вышла во второй круг US Open

79-я ракетка мира Екатерина Александрова выиграла свой дебютный матч в основной сетке US Open. В первом круге четвертого в году турнира «Большого шлема» 22-летняя российская теннисистка нанесла поражение Анне Зайе из Германии, которая занимает 236-е место в рейтинге WTA.

За 69 минут Александрова выиграла два сета со счетом 6:2, 6:3. Во втором круге ее соперницей станет 18-я сеяная Каролин Гарсия из Франции, отдавшая лишь один гейм Терезе Мартинцовой из Чехии (6:0, 6:1).

Отметим, что в нынешнем сезоне Александрова играла во втором круге Roland Garros, тогда как на Australian Open и Уимблдоне завершала борьбу после первого матча.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг