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Александрова вышла во второй круг US Open

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79-я ракетка мира Екатерина Александрова выиграла свой дебютный матч в основной сетке US Open. В первом круге четвертого в году турнира «Большого шлема» 22-летняя российская теннисистка нанесла поражение Анне Зайе из Германии, которая занимает 236-е место в рейтинге WTA.

За 69 минут Александрова выиграла два сета со счетом 6:2, 6:3. Во втором круге ее соперницей станет 18-я сеяная Каролин Гарсия из Франции, отдавшая лишь один гейм Терезе Мартинцовой из Чехии (6:0, 6:1).

Отметим, что в нынешнем сезоне Александрова играла во втором круге Roland Garros, тогда как на Australian Open и Уимблдоне завершала борьбу после первого матча.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Зайя А. (Германия) - Александрова Е. (Россия) - 2:6, 3:6

Место и дата

28 августа 18:00, , Онлайн-трансляция

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