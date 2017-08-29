Александрова вышла во второй круг US Open
79-я ракетка мира
Екатерина Александрова выиграла свой дебютный матч в основной сетке US Open. В первом
круге четвертого в году турнира «Большого шлема» 22-летняя российская теннисистка
нанесла поражение Анне Зайе из Германии, которая занимает 236-е место в
рейтинге WTA.
За 69 минут Александрова выиграла два сета со счетом 6:2, 6:3. Во втором круге ее соперницей станет 18-я сеяная Каролин Гарсия из Франции, отдавшая лишь один гейм Терезе Мартинцовой из Чехии (6:0, 6:1).
Отметим, что в нынешнем сезоне Александрова играла во втором круге Roland Garros, тогда как на Australian Open и Уимблдоне завершала борьбу после первого матча.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого
шлема» US Open
Призовой фонд 50 400 000
долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Зайя А. (Германия) - Александрова Е. (Россия) - 2:6, 3:6
Место и дата
28 августа 18:00, , Онлайн-трансляция