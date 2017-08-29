Гарбинье Мугуруса: У меня нет больших ожиданий от US Open

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса после победы над Варварой Лепченко из США (6:0, 6:3) в первом круге US Open высказалась о своих перспективах на четвертом в году турнире «Большого шлема».

«Я сейчас в хорошей форме, – приводит слова 23-летней испанской теннисистки официальный сайт турнира. – В последнее время я одержала несколько хороших побед, выиграла много матчей подряд. Чувствую, что игра получается. Но из-за неудачных результатов в прошлом у меня нет больших ожиданий от US Open. Отношусь к каждому матчу как к финалу, что очень важно. Рада, что в первом круге все сложилось в мою пользу, и довольна, что повторила свой лучший результат здесь.

Мне нравится на US Open. Я всегда говорю, что люблю играть на больших кортах. Люблю играть на Arthur Ashe Stadium и видеть, как публика получает удовольствие от матча. Думаю, что те игры, которые я проводила на US Open, просто сложились не в мою пользу, хотя я всегда была готова к турниру. То одно, то другое, но так получалось, что побеждала не я».

Отметим, что Мугуруса ни разу не выходила на US Open в третий круг. Следующей соперницей третьего номера посева станет представительница Китая Дуань Ин-Ин.