Гарбинье Мугуруса: У меня нет больших ожиданий от US Open
Третья ракетка мира
Гарбинье Мугуруса после победы над Варварой Лепченко из США (6:0, 6:3) в первом
круге US Open высказалась о своих перспективах на четвертом в году турнире
«Большого шлема».
«Я сейчас в хорошей форме, – приводит слова 23-летней испанской теннисистки официальный сайт турнира. – В последнее время я одержала несколько хороших побед, выиграла много матчей подряд. Чувствую, что игра получается. Но из-за неудачных результатов в прошлом у меня нет больших ожиданий от US Open. Отношусь к каждому матчу как к финалу, что очень важно. Рада, что в первом круге все сложилось в мою пользу, и довольна, что повторила свой лучший результат здесь.
Мне нравится на US Open. Я всегда говорю, что люблю играть на больших кортах. Люблю играть на Arthur Ashe Stadium и видеть, как публика получает удовольствие от матча. Думаю, что те игры, которые я проводила на US Open, просто сложились не в мою пользу, хотя я всегда была готова к турниру. То одно, то другое, но так получалось, что побеждала не я».
Отметим, что Мугуруса ни разу не выходила на US Open в третий круг. Следующей соперницей третьего номера посева станет представительница Китая Дуань Ин-Ин.
Матч
Лепченко В. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 0:6, 3:6
Место и дата
28 августа 18:00, , Онлайн-трансляция