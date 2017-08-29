Псевдоэфедрин, обнаруженный у Зарипова, не является запрещенным в НХЛ

НХЛ объяснила свое решение разрешить форварду Данису Зарипову, дисквалифицированному ИИХФ за употребление допинга, играть в лиге.

«Во-первых, и это самое важное, из-за разницы в списках запрещенных препаратов НХЛ и WADA результат допинг-теста Зарипова не привел бы к дисквалификации в НХЛ, так как псевдоэфедрин не входит в список запрещенных препаратов лиги.

Во-вторых, в процессе судебного разбирательства имели места ряд нарушений, которые могли помешать делу и повлиять на решение ИИХФ. Так игрок был лишен возможности лично представить доводы в свою защиту и объяснить положительный результат допинг-теста.

Наконец, на протяжении всей своей продолжительной карьеры Зарипов никогда не был уличен в употреблении запрещенных препаратов. Он категорически отвергает тот факт, что результат допинг-теста стал следствием преднамеренного употребления допинга и решительно намерен найти причину положительного результата теста.

В этой связи в качестве проявления добросовестности и стремления защитить свое имя и репутацию Зарипов согласился пройти дополнительный допинг-тест (помимо обязательного) в случае подписания контракта и выступления в НХЛ», – говорится в заявлении лиги.

Напомним, 25 июля было объявлено о том, что ИИХФ дисквалифицировала Зарипова до 22 мая 2019 года после того, как его допинг-тест дал положительный результат на стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты.

Зарипов является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшее межсезонье он вернулся в «Ак Барс» после четырех сезонов в составе магнитогорского «Металлурга». 9 августа клуб из Казани объявил о расторжении контракта с форвардом.