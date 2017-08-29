Возняцки вышла на Макарову во втором круге US Open
Пятая ракетка мира
Каролин Возняцки выиграла в матче первого круга US Open c Михаэлой Бузарнеску из Румынии. Для победы
над 133-м номером мирового рейтинга 27-летней теннисистке из Дании
потребовалось 80 минут. Счет матча – 6:1, 7:5.
Теперь во втором круге четвертого в году турнира «Большого шлема» Возняцки сыграет с представительницей России Екатериной Макаровой, которая ранее уверенно победила Мону Бартель из Германии (6:2, 6:1).
Отметим, что во всех семи предыдущих матчах с Макаровой Возняцки неизменно побеждала, проиграв лишь два сета. Однако в последний раз теннисистки встречались друг с другом более трех лет назад – весной 2014 года на турнире в Мадриде.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого
шлема» US Open
Призовой фонд 50 400 000
долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Возняцки К. (Дания) - Бузарнеску М. (Румыния) - 6:1, 7:5
Место и дата
29 августа 01:30, , Онлайн-трансляция