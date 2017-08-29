Возняцки вышла на Макарову во втором круге US Open

Пятая ракетка мира Каролин Возняцки выиграла в матче первого круга US Open c Михаэлой Бузарнеску из Румынии. Для победы над 133-м номером мирового рейтинга 27-летней теннисистке из Дании потребовалось 80 минут. Счет матча – 6:1, 7:5.

Теперь во втором круге четвертого в году турнира «Большого шлема» Возняцки сыграет с представительницей России Екатериной Макаровой, которая ранее уверенно победила Мону Бартель из Германии (6:2, 6:1).

Отметим, что во всех семи предыдущих матчах с Макаровой Возняцки неизменно побеждала, проиграв лишь два сета. Однако в последний раз теннисистки встречались друг с другом более трех лет назад – весной 2014 года на турнире в Мадриде.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг