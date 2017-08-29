«Ливерпуль» может включить Ориги в сделку по Лемару

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может стать частью сделки по переходу в клуб полузащитника «Монако» Тома Лемара. По данным The Telegraph, «красные» сделали второе предложение чемпионам Франции в размере 64,6 миллионов фунтов.

Ранее в «Монако» настаивали, что не будут рассматривать варианты продажи Лемара, однако высокая трансферная стоимость и возможность получить 22-летнего форварда может заставить руководство монегасков передумать.

По информации источника, на Ориги претендуют 11 клубов. Помимо «Монако» интерес к нападающему проявляют также «Марсель», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Интер», «Ювентус», «Сампдория», «Вольфсбург», «Вердер» и «Байер». Однако из-за переговоров по Лемару именно «Монако» видится фаворитом в борьбе за бельгийца.

Ориги провел два сезона в «Ливерпуле» после перехода из «Лилля» и в 51 матче премьер-лиги забил 12 голов.

Напомним, «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.