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Артем Лукоянов: Свитов сказал, что соперник пинал его на пятачке

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1) и высказался о дисциплинарном штрафе форварда Александра Свитова.

– Когда нам забили случайный гол, даже не думали, что дело дойдет до овертайма, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Лукоянова. – Были уверены, что это случайность. В третьем периоде мы взяли инициативу в свои руки. Знали, что моменты еще появятся.

– В первых двух периодах игра была очень вязкая...
– Хороший соперник. Они стараются играть вперед, в чужой зоне. Команда быстрая. Нам надо было сломать их игру, сбить их темп. Постепенно это получилось, особенно в третьем периоде. Стали чаще бросать.

– Что было в моменте с матч-штрафом Свитова...
– Я не видел толком. Он сам потом говорил, что его соперник пинал на пятачке. Свитов тоже повалил его. Ничего такого в этом нет. Потом уже рассердился наш капитан, не выдержали нервы. Эмоциональный.

Отметим, что «Ак Барс» одержал третью победу на старте сезона. В следующем матче 31 августа команда из Казани сыграет с «Ладой».

Матч

Ак Барс - Амур - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Токранов (Глухов), 48:42 (1:0). Турбин (Метсола), 48:56 (1:1). Малыхин (Марков, Секач), 55:16 (2:1 - бол.).

Место и дата

28 августа 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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