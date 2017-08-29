Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова победила Халеп в своем первом матче на турнире «Большого шлема» за полтора года

Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова выиграла у второй ракетки мира Симоны Халеп из Румынии в матче первого круга US Open. Матч продолжался 2 часа 42 минуты и завершился победой 30-летней российской теннисистки со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В первом сете соперницы четыре раза подряд делали брейки, а в десятом гейме Шарапова в третий раз взяла подачу Халеп и завершила сет в свою пользу.

Второй сет мог стать последним в этом матче. Но, ведя 4:1 с одним брейком, Шарапова проиграла пять геймов подряд и позволила Халеп сравнять счет по сетам.

В решающем сете бывшая первая ракетка мира взяла подачу Халеп во втором гейме и не позволила сопернице отыграться.

Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.

Во втором круге соперницей Шараповой станет Тимеа Бабош из Венгрии.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3

Место и дата

29 августа 03:00, , Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возняцки вышла на Макарову во втором круге US OpenПятая ракетка мира Каролин Возняцки выиграла в матче первого круга US Open c Михаэлой Бузарнеску из Румынии. Для победы над 133-м номером мирового рейтинга 27-летней теннисистке из Дании потребовалось 80 минут. Счет матча – 6:1, 7:5.Гарбинье Мугуруса: У меня нет больших ожиданий от US OpenТретья ракетка мира Гарбинье Мугуруса после победы над Варварой Лепченко из США (6:0, 6:3) в первом круге US Open высказалась о своих перспективах на четвертом в году турнире «Большого шлема».Александрова вышла во второй круг US Open79-я ракетка мира Екатерина Александрова выиграла свой дебютный матч в основной сетке US Open. В первом круге четвертого в году турнира «Большого шлема» 22-летняя российская теннисистка нанесла поражение Анне Зайе из Германии, которая занимает 236-е место в рейтинге WTA.Макарова победила Бартель в первом круге US Open40-я ракетка мира Екатерина Макарова с победы стартовала на четвертом в году турнире «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. В первом круге 29-летняя российская теннисистка уверенно переиграла Мону Бартель из Германии, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA.Турсунов покидает тур? Российский теннисист снова снялся с матчаТурсунов покидает тур? Российский теннисист снова снялся с матчаДмитрий Турсунов, возможно, провел последний матч в карьере. И снова не смог его закончить из-за травмы.
Теннис
Макарова победила Бартель в первом круге US Open
Футбол
Луиш Нету: Надеюсь, мое приключение в Стамбуле будет прекрасным (фото)
Футбол
«Спартак» приостановил переговоры о переходе Эвертона Фелипе
Футбол
«Томь» арендует защитника «Зенита»
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
WTA Tour
WTA Tour
US Open
US Open