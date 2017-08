Шарапова победила Халеп в своем первом матче на турнире «Большого шлема» за полтора года

Возняцки вышла на Макарову во втором круге US Open Пятая ракетка мира Каролин Возняцки выиграла в матче первого круга US Open c Михаэлой Бузарнеску из Румынии. Для победы над 133-м номером мирового рейтинга 27-летней теннисистке из Дании потребовалось 80 минут. Счет матча – 6:1, 7:5.