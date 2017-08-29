Шарапова победила Халеп в своем первом матче на турнире «Большого шлема» за полтора года

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова выиграла у второй ракетки мира Симоны Халеп из Румынии в матче первого круга US Open. Матч продолжался 2 часа 42 минуты и завершился победой 30-летней российской теннисистки со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В первом сете соперницы четыре раза подряд делали брейки, а в десятом гейме Шарапова в третий раз взяла подачу Халеп и завершила сет в свою пользу.

Второй сет мог стать последним в этом матче. Но, ведя 4:1 с одним брейком, Шарапова проиграла пять геймов подряд и позволила Халеп сравнять счет по сетам.

В решающем сете бывшая первая ракетка мира взяла подачу Халеп во втором гейме и не позволила сопернице отыграться.

Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.

Во втором круге соперницей Шараповой станет Тимеа Бабош из Венгрии.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг