Шарапова победила Халеп в своем первом матче на турнире «Большого шлема» за полтора года
Пятикратная
победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова выиграла у второй
ракетки мира Симоны Халеп из Румынии в матче первого круга US Open. Матч
продолжался 2 часа 42 минуты и завершился победой 30-летней российской
теннисистки со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
В первом сете соперницы четыре раза подряд делали брейки, а в десятом гейме Шарапова в третий раз взяла подачу Халеп и завершила сет в свою пользу.
Второй сет мог стать последним в этом матче. Но, ведя 4:1 с одним брейком, Шарапова проиграла пять геймов подряд и позволила Халеп сравнять счет по сетам.
В решающем сете бывшая первая ракетка мира взяла подачу Халеп во втором гейме и не позволила сопернице отыграться.
Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.
Во втором круге соперницей Шараповой станет Тимеа Бабош из Венгрии.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого
шлема» US Open
Призовой фонд 50 400 000
долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3
Место и дата
29 августа 03:00, , Текстовая трансляция