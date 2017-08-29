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Игорь Захаркин: На нас сейчас огромная ответственность за результат

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (2:3 OT).

– Казалось бы, очень легко объяснить это поражение удалением «три на пять», ситуацией, которая была непозволительной, – приводит слова Захаркина официальный сайт «Югры». – Но то, что мы за 13 секунд пропустили гол… Это еще раз подтверждает, что команда психологически не в том состоянии, чтобы бороться до конца, удерживая результат. Хотя видно, что команда играет. Качество игры повысилось, но в моменты, когда нужно удержать счет или переломить игру, мы пока не видим правильного выполнения игрового задания. Ребята это понимают. Я переживаю вместе с ними. Я вижу, как серьезно они готовятся к матчам. Нужно просто найти баланс. Предстоящие игры должны сплотить ребят, снять эмоциональный груз. Если подвести итог всей домашней серии игр, то играли-то неплохо, но пропустили много от «Спартака», сегодня не смогли удержать счет. Это, конечно, все время бьет по психике, и с этим нужно сейчас серьезно работать.

– Сегодня мы увидели уже другую игру «Югры». Какую работу вы провели с командой?
– Мы все сейчас понимаем, что попали в трудное положение, и связано это не с тем, что мы плохо играем, а с тем, что на нас сейчас огромная ответственность за результат. Как следствие, видим напряжение, которое приводит к удалению Горбунова и выбросу шайбы Анкудиновым в меньшинстве, и мы две минуты играем втроем. Мы сейчас много разговариваем с ребятами, хочется в каждого вселить уверенность.

Напомним, к 54-й минуте матча «Югра» выигрывала со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество, пропустив вторую шайбу за 13 секунд до конца третьего периода.

В четырех домашних матчах команда набрала три очка и занимает 13-е место в Восточной конференции.

Матч

Югра - Динамо Р - 2:3 О.Т. (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Лекомцев (Скачков, Пестушко), 6:53 (1:0 - бол.). Варфоломеев 39:20 (2:0). МакМиллан (Индрашис, Кристо), 54:14 (2:1 - бол.). Индрашис (МакМиллан), 59:47 (2:2). Лессио 61:03 (2:3).

Место и дата

28 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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