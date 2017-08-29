Сандис Озолиньш: В третьем периоде удалось преодолеть оборону «Югры»

Главный тренер «Динамо» (Рига) Сандис Озолиньш прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (3:2 OT) в Ханты-Мансийске.

«Начали матч активно, но не смогли найти ответ на игру соперника в течение двух периодов. Соперник играл хорошо.

В третьем периоде вернулись к рисунку игры, начали прессинговать, удалось преодолеть оборону соперника и вырвать победу в овертайме», – приводит слова Озолиньша официальный сайт «Югры».

Напомним, к 54-й минуте матча «Динамо» проигрывало со счетом 0:2. Но сначала канадец Брэндон Макмиллан реализовал двойное численное преимущество, после чего форвард Микс Индрашис сравнял счет за 13 секунд до конца основного времени игры. А в овертайме канадец Лукас Лессио принес гостям победу.

В четырех выездных матчах «Динамо» набрало пять очков и занимает пятое место в Западной конференции.