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Сандис Озолиньш: В третьем периоде удалось преодолеть оборону «Югры»

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Динамо» (Рига) Сандис Озолиньш прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (3:2 OT) в Ханты-Мансийске.

«Начали матч активно, но не смогли найти ответ на игру соперника в течение двух периодов. Соперник играл хорошо.

В третьем периоде вернулись к рисунку игры, начали прессинговать, удалось преодолеть оборону соперника и вырвать победу в овертайме», – приводит слова Озолиньша официальный сайт «Югры».

Напомним, к 54-й минуте матча «Динамо» проигрывало со счетом 0:2. Но сначала канадец Брэндон Макмиллан реализовал двойное численное преимущество, после чего форвард Микс Индрашис сравнял счет за 13 секунд до конца основного времени игры. А в овертайме канадец Лукас Лессио принес гостям победу.

В четырех выездных матчах «Динамо» набрало пять очков и занимает пятое место в Западной конференции.

Матч

Югра - Динамо Р - 2:3 О.Т. (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Лекомцев (Скачков, Пестушко), 6:53 (1:0 - бол.). Варфоломеев 39:20 (2:0). МакМиллан (Индрашис, Кристо), 54:14 (2:1 - бол.). Индрашис (МакМиллан), 59:47 (2:2). Лессио 61:03 (2:3).

Место и дата

28 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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