Сумма отступных в новом контракте Зе Луиша составляет 30 миллионов евро

Стали известны детали нового контракта форварда «Спартака» Зе Луиша, который он подписал этим летом. По данным «Известий», соглашение рассчитано на четыре года, а зарплата игрока сборной Кабо-Верде увеличилась почти вдвое. Кроме того, «Спартак» прописал сумму отступных за Зе Луиша в размере 30 миллионов евро.

«Африканец полностью выполняет требования главного тренера команды Массимо Карреры, выкладывается на тренировках и в официальных матчах, – говорит источник издания. – В команде замечают его прогресс и большой потенциал. При этом «Спартаку» не хочется терять форварда, интерес к которому после чемпионского сезона серьезно вырос в Европе, поэтому было принято решение прописать в его новом контракте серьезные отступные. Сумма в 30 миллионов евро по карману далеко не каждому клубу. В случае если покупатель все-таки найдется, красно-белые смогут неплохо заработать на этом трансфере».

Добавим, что 26-летний форвард провел за «Спартак» 56 матчей и забил 16 голов.