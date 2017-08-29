Николай Мазур: Потеря Карасева очень весома для сборной России

Главный тренер «Пармы» Николай Мазур высказался о перспективах сборной России на Евробаскете-2017.

«Я смотрел несколько товарищеских игр подопечных Сергея Базаревича и могу сказать, что потеря Сергея Карасева очень весома для сборной. В команде теперь нет креативного игрока, который умеет создавать моменты для других и одновременно держать контроль над игрой. Поэтому Россия будет использовать другие сильные качества — цепкость, защиту, характер.

У вас есть опытные баскетболисты: Тимофей Мозгов, Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Алексей Швед. Думаю, что результат будет зависеть от того, в какой форме команда подойдет к ответственным играм. И это во многом зависит от главного тренера», – приводят «Известия» слова латвийского тренера.

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Стамбуле с Турцией (1 сентября), Сербией (2 сентября), Бельгией (4 сентября), Латвией (5 сентября) и Великобританией (7 сентября). В 1/8 финала выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.