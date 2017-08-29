Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России

Во вторник в Москве пройдет жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии выступление в турнире начинают клубы РФПЛ, которые поделены на четыре четверки (в зависимости от места, занятого по итогам чемпионата в прошлом сезоне). Для каждой из этих четверок уже известен круг возможных соперников.

1. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» – «Динамо» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Курск), «Кубань» (Краснодар), «Томь» (Томск).

2. «Ахмат», «Ростов», «Уфа», «Локомотив» – «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Волгарь» (Астрахань), «Крылья Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск).

3. «Рубин», «Амкар», «Урал», «Анжи» – «Шинник» (Ярославль), «Факел» (Воронеж), «Оренбург» (Оренбург), «Луч-Энергия (Владивосток).

4. «Арсенал» (Тула), «Динамо» (Москва), «Тосно» (Ленинградская область), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Арарат» (Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Спартак-Нальчик» (Нальчик), «Тюмень».

Отметим, что в турнире продолжают выступать две команды из ПФЛ – «Арарат» и «Спартак-Нальчик».

Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 21 сентября.