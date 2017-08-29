Бывший форвард «Арсенала»: Окслейд-Чемберлен перейдет в «Челси», я в этом уверен

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Иан Райт уверен, что Алекс Окслейд-Чемберлен покинет команду этим летом.

Ранее сообщалось, что на этой неделе игрок пополнит ряды «Челси». В ближайшее время хавбек отправится на медосмотр.

«Челси» хочет заполучить Алекса. Уверен, он перейдет к ним. Все это говорит о том, что в «Арсенале» есть хорошие игроки. Если Озил и Санчес не продлят контракты, их ждет та же самая участь. Не понимаю, почему «Арсенал» не может с ними договориться? Почему они не хотят играть за этот клуб?», – приводит слова Райта Goal.

Согласно СМИ, трансфер Окслед-Чемберлена обойдется «синим» в 35 млн фунтов.

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