Орье, несмотря на договоренность «Тоттенхэма», хочет перейти в «МЮ»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «ПСЖ» Серж Орье не горит желанием переходить в «Тоттенхэм». Об этом сообщает SFR Sport.
Согласно источнику, лондонский клуб договорился о трансфере игрока с руководством французского клуба за 23 млн фунтов.
Отмечается, что сам футболист пока не дал окончательного ответа, поскольку надеется пополнить ряды «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» претендует на ивуарийца.
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