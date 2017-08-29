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Орье, несмотря на договоренность «Тоттенхэма», хочет перейти в «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «ПСЖ» Серж Орье не горит желанием переходить в «Тоттенхэм». Об этом сообщает SFR Sport.

Согласно источнику, лондонский клуб договорился о трансфере игрока с руководством французского клуба за 23 млн фунтов.

Отмечается, что сам футболист пока не дал окончательного ответа, поскольку надеется пополнить ряды «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» претендует на ивуарийца.

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