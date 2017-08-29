Шарапова победила Халеп, НХЛ разрешила играть Зарипову. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать дней с главных новостей утра вторника.

1. Главная новость – Мария Шарапова снова побеждает на турнире «Большого шлема». Такого не было с января 2016 года. В первом круге US Open Шарапова была сильнее второй ракетки мира Симоны Халеп.

2. Еще две российские теннисистки вышли во второй круг после побед над немками: Екатерина Макарова обыграла Мону Бартель, Екатерина Александрова – Анну Зайю. Наталья Вихлянцева выбыла.

3. У мужчин все наоборот: дальше идет только Евгений Донской. Дмитрий Турсунов, Карен Хачанов и Даниил Медведев остановились в первом круге.

3. НХЛ разрешила Данису Зарипову играть в НХЛ и сразу услышала, что она лучшая лига в мире. На Олимпиаде и чемпионате мира форварда мы все равно не увидим.

4. В специальном заявлении НХЛ объяснила, почему дисквалификация Зарипова на нее не распространяется.

5. На чемпионате Европы по волейболу сборная России с первого места вышла в четвертьфинал.

6. Трансферные новости. Подвисли два трансфера в РФПЛ. Абденнур просит «Зенит» подождать, а «Спартак» сам отказывается от Эвертона Фелипе.

7. Абденнур еще не пришел, а Нету, похоже, уже ушел. Португальский защитник прилетел в Стамбул на переговоры с «Фенербахче».

8. «Боруссия» нашла замену Дембеле в киевском «Динамо». И это Андрей Ярмоленко.

9. В КХЛ забивают из своей зоны.

10. Сегодня клубы премьер-лиги узнают, куда поедут на матчи 1/16 финала Кубка России.