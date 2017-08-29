Евгений Плющенко – о Липницкой: Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко прокомментировал решение российской фигуристки Юлии Липницкой завершить профессиональную карьеру в 19 лет.
«Самая молодая олимпийская спортсменка чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных! Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры», – написал Плющенко на своей странице в Instagram.
Самая молодая Олимпийская спортсменка чемпионка в Истории женского одиночного катания!В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных !Великая спортсменка,которая не ушла после Олимпиады 2014 ,а продолжала свою спортивную карьеру,выступая на официальных стартах ,боролась,преодолевая травмы и психологические барьеры!Юлечка,жизнь продолжается,ты-большая умница,труженик.Ты-маленькая легенда,которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом!💪🏻💪🏻💪🏻