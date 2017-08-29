Евгений Плющенко – о Липницкой: Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014

Юлия Липницкая потрясла всех. Что с ней будет дальше?! Отвечаем…

Судьба 19-летней фигуристки Юлии Липницкой сейчас волнует многих людей. Что будет дальше с девушкой? «Советский спорт» выдвигает версии.